Криль предостерегает Луценко: предателей не уважает никто

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет группу депутатов фракции блока “НУ-НС” от “Народной самообороны” в зависимости от позиции Блока Юлии Тимошенко в вопросе неподдержки кандидатуры Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Народная Самооборона” подтвердила, что является марионеткой БЮТ", – сказал И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что еще вчера представители НС заявляли, что выступают за согласованное голосование фракции НУ-НС в парламенте по данному вопросу. «Однако, не прошло и дня, как эта "группировка" изменила свое мнение, как только против кандидатуры И.ПЛЮЩА выступила фракция БЮТ», – отметил И.КРИЛЬ. По его словам, это еще раз доказывает полную зависимость "Народной Самообороны" от БЮТ.

"Однако, хочу предостеречь представителей НС", – подчеркнул политик, – "предателей не уважает никто, их только используют. Представителям “Народной Самообороны” стоит задуматься, хотят ли они и в дальнейшем быть пешками в чужой игре, или вернуться к тем позициям, которые позволили им получить депутатские мандаты".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря фракция НУ-НС заявила, что проведет консультации с другими политическими силами относительно поддержки кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность председателя ВР. Об этом сообщил журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Он заявил, что фракция будет поддерживать на должность спикера исключительно кандидатуру И.ПЛЮЩА.

В тот же день представители ряда политических сил, входящих в состав фракции «Наша Украина - Народная самооборона», на консультациях приняли решение не поддерживать кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность председателя ВР. Как сообщил народный депутат от НС Олег НОВИКОВ, «народные депутаты от «Народной самообороны”, Руха ТАРАСЮКА, Партии защитников Отечества и Европейской партии Украины приняли единодушное решение не поддерживать кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность спикера парламента».

Представители фракций БЮТ, КПУ и Блока Литвина также заявили, что вряд ли поддержат кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность председателя ВР.