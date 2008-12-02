Ющенко убедил БЮТ в возможном сотрудничестве с Регионами - Томенко

На сегодняшний день стоит вести дискуссию относительно необходимости принятия парламентом антикризисных решений, а не о том, какие политические силы эти решения принимают.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя возможность создания коалиции между БЮТ и Партией регионов.

Он отметил, что БЮТ неоднократно дебатировал вопрос относительно возможности сотрудничества с другими политическими силами в Верховной Раде. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, главным предметом возможного общего голосования БЮТ и Партии регионов может стать быстрое принятие решений о защите Украины от кризиса. «Сегодня стоит вести речь относительно принятия решений о защите Украины, а не о том, кто эти решения поддержит», - сказал заместитель председателя ВР.

При этом, заметил он, в вопросе возможного общего голосования БЮТ и Партии регионов важную роль играет и авторитетная позиция Президента Украины. Н.ТОМЕНКО напомнил, что глава государства в своем интервью от 12 ноября этого года изданию «Rzeczpospolita» заметил, что Партия регионов «не лишена чувства патриотизма» и «в этой партии большинство совсем не хочет возвращения к прошлому, и здесь есть много бизнесменов, предприятия которых не в России, а в Западной Европе или США».

«Высокая оценка Президентом проукраинскости, проевропейскости Партии регионов для БЮТ являются весомой причиной для возможных общих голосований в ВР за законопроекты относительно защиты Украины от кризиса. Президент убедил БЮТ в возможном сотрудничестве с Партией регионов», - сказал Н.ТОМЕНКО.