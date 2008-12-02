Дело Рудьковского возвращено в суд

Апелляционным судом города Киева сегодня удовлетворена апелляция прокуратуры столицы и отменено постановление Печерского районного суда города Киева от 7 октября 2008 года о направлении уголовного дела по обвинению бывшего министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО в растрате государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) на дополнительное расследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, постановлением Апелляционного суда города Киева уголовное дело возвращено в Печерский районный суд для рассмотрения по существу в другом составе суда.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки самолетом по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и выдвинуто обвинение.

20 марта этого года прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и передала его на рассмотрение в Печерский райсуд Киева.

7 октября Печерский районный суд Киева вынес постановление о направлении прокурору Киева уголовного дела для проведения дополнительного расследования.