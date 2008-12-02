Луценко через самолеты и оффшоры связал Балогу с «Фаиной»

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА летал самолетами государственного предприятия «Украина» за счет оффшорных компаний.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью газете «Дело» (№ 221 от 2 декабря).

Отвечая на вопрос о том, что ранее Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что В.БАЛОГА и его соратники бесплатно летали самолетами ГП «Украина», министр сказал: «Да, он летал на самолете ГП «Украина», за который платили оффшорные предприятия. И не простые: одна из них является экспедитором злополучной «Фаины» (Украинского судна, захваченного пиратами - УНИАН). Не странно ли? Другая — страховщик этого судна. А третья запрещена решением Минэкономики к участию в обслуживании любых государственных финансовых операций».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ 17 июня обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, в которых просил проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

В запросе приводится перечень свыше 60 перелетов, осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

В октябре Ю.ЛУЦЕНКО сообщал, что в МИД Украины на выяснении находится обращение депутатов относительно десятков случаев чартерных перелетов с участием В.БАЛОГИ, в частности, 31 перелет с использованием самолетов государственного предприятия «Украина».

В то же время, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, МВД стало известно, что такие перелеты финансирует иностранная компания.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, по фактам незаконного использования самолетов госкомпании не возбуждено ни одно уголовное дело, поскольку МВД собирает материалы, в то же время любые процессуальные решения будут приняты после ответа Интерпола относительно статуса иностранной компании, которая якобы финансирует перелеты В.БАЛОГИ.

В свою очередь, председатель Государственного управления делами Украины Игорь ТАРАСЮК заявил, что В.БАЛОГА не летал на самолетах авиакомпании «Украина» за государственный счет. И.ТАРАСЮК объяснил, что пользоваться самолетами ГП «Украина» за счет государства имеют право только три человека — Президент, премьер-министр и спикер парламента. Могут летать и министры, но только по поручению главы Кабмина.