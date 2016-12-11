Горбатюк: в ближайшее время ГПУ завершит расследование дела против Лукаш

Об этом сообщил глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас заканчивается расследование по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш. Надеемся, что в ближайшую неделю-две прокурор должен объявить о завершении расследования. Ей передадут материалы для ознакомления", – сказал Горбатюк.

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Лукаш подозревают в завладении 2,5 миллиона гривень из государственного бюджета Украины и совершении служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщал УНИАН, по словам Горбатюка, ГПУ также открыла несколько производств в отношении ситуации с неправильным информированием институтов ЕС, которые проверяли деятельность министра юстиции в то время, когда эту должность занимала Лукаш.