У Тимошенко раскритиковали налоговую инициативу НУ-НС

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА считает, что введение дифференцированного налогообложения физических лиц приведет к тенизации заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала Л.ДЕНИСОВА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя соответствующие законодательные инициативы депутатов.

«Любая дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда и работодателей в условиях кризиса приведет только к тенизации выплаты заработной платы. Я уже сейчас могу привести такие примеры, когда расчет осуществляется в конвертах», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По мнению министра, введение дифференцированных ставок налогообложения физических лиц не приведет ни к увеличению доходов населения, ни к увеличению поступлений в бюджет.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о порядке налогообложения дохода физических лиц. Автором налоговых изменений является народный депутат от НУ-НС Оксана БИЛОЗИР.

Законопроект предусматривает, что ставка налога с доходов физлиц будет дифференцированной. Так, граждан, имеющих доходы до 6 тыс. грн. в месяц, ждет некоторое налоговое послабление - ставка налога снизится для них с 15% до 10-12,5%. Для украинцев, зарабатывающих до 12 тыс. грн., ставка сохранится на прежнем уровне. А тех, кто зарабатывает свыше 12 тыс. грн. в месяц, ожидает увеличение налоговой нагрузки. С их доходов будут взимать 20%.