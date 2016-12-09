Яценюк о заявлениях Онищенко: я хочу узнать, кто заказывал и кому платили

Об этом он сказал 9 декабря в эфире телеканала «Украина».

«Для меня это вообще была не новость, что ведется кампания. Я только не знал сумму средств и кто это финансирует. Он сам признал, что 3 миллиона долларов ежемесячно в течение 10 месяцев финансировалось на то, чтобы сместить правительство. Потому что это правительство не давало ему возможности осуществлять коррупцию в энергетическом и газовом секторе», - сказал Яценюк.

«К большому сожалению, это делали не только враги, но и партнеры. Политические партнеры, даже из коалиции, иногда бьют в спину. Но ничего. Чем больше бьют, тем сильнее становишься. Поэтому это на их совести», - добавил он.

По заявлению Онищенко, напомнил Яценюк, «Народный фронт» обратился к Национальному антикоррупционному бюро: «Я хочу узнать, кто заказывал, кому платили, каким образом финансировалась кампания в средствах массовой информации, каким политикам в Парламенте платили за то, что они выходили на трибуну и врали, кто платил лицам, которые делали напротив помещения Кабинета министров разного рода шоу. То есть установить всех лиц и привлечь к ответственности».