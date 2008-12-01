Луценко благодарит журналистов за разоблачение «оборотней в мундирах»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО благодарен работникам телеканалов за содействие милиции в разоблачении «оборотней в мундирах».

Как сообщили УНИАН Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом он заявил 30 ноября вечером во время прямого эфира на телеканале «1+1».

“Я благодарен журналистам всех телеканалов, в том числе «1+1», когда показываются сюжеты, которые могут привести к разоблачению «оборотней в мундирах», - прокомментировал Ю.ЛУЦЕНКО цикл материалов «ТСН» «Жесть мундира». – Мы за каждым вашим сюжетом проводим проверку, в двух третях из них или уже есть нами наказанные, или прокуратура отказала в наличии преступления”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО предостерег работников средств массовой информации от возможного необъективного освещения информации, которая подается односторонне, без комментариев всех названных в материалах сторон. В частности, это касается дел, которые сейчас рассматриваются судами и по которым еще не вынесены ни обвинительных, ни оправдательные решения. Позиция одной из сторон в таких случаях может расцениваться как «необъективное манипулирование информацией», заметил министр.

“Юридически это может расцениваться как давление на следствие и суд, что является уголовным преступлением”, - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что милиция, в частности, Служба внутренней безопасности МВД Украины, которая раскрыла подавляющее большинство злоупотреблений, совершенных работниками органов внутренних дел, и предоставила эту информацию телеканалу «1+1», готова и в дальнейшем работать по «каждому сигналу» журналистов и общественности.