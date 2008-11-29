Ющенко возглавит список партии на парламентских выборах?

Избрание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО председателем «Народного Союза Наша Украина» является четким сигналом, что он возглавит список партии в случае проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ, комментируя журналистам итоги съезда НСНУ.

«Я думаю, это четкий знак, что если в Украине будут внеочередные выборы, если они состоятся в 2009 году, без сомнения, во главе нашей партии будет идти В.ЮЩЕНКО, а если это будет блок, то во главе блока», - сказал А.ПАРУБИЙ.

В то же время, на вопрос, говорил ли Президент в своем выступлении на съезде о том, что он планирует подписать указ о проведении досрочных парламентских выборов, А.ПАРУБИЙ заметил, что В.ЮЩЕНКО говорил о том, что в случае продуктивной работы парламента он должен продолжать работать, но если парламент месяцами не будет способен к каким-либо действиям, тогда возможны досрочные выборы.

«Он отметил, что это не его самоцель, а он просто вынужден будет применять конституционную норму о переизбрании парламента», - сказал А.ПАРУБИЙ.