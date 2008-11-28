Борьба за место мэра Ровно стала грязной и циничной

Глава Ровенской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК считает предвыборную борьбу за должность городского председателя Ровно грязной и циничной, однако надеется, что 30 ноября жители областного центра придут на избирательные участки и сделают правильный выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в специальном обращении к горожанам, обнародованном в местных СМИ.

По его мнению, жители областного центра за последние несколько недель предвыборных гонок смогли увидеть и услышать весь арсенал черного пиара и дезинформации, но это не помешает им избрать достойного руководителя города.

Хотя правоохранительные органы не зафиксировали серьезных нарушений законодательства во время избирательной кампании, однако достаточно много кандидатов обращают внимание на распространение недостоверной и клеветнической информации относительно их. Об этом, в частности, говорил накануне в эфире местной телерадиокомпании один из кандидатов на должность мэра, директор «Ровнооблводоканала» Владимир ХОМКО, который позиционирует себя как независимый кандидат. По его словам, его оппоненты для распространения лживой информации даже используют приезжих юнцов.

А кандидат от БЮТ генеральный директор предприятия «Западстройагросервис» Станислав САВИНСКИЙ заявил, что на его агитаторов было совершено хулиганское нападение неизвестных лиц, которых уже задержала милиция.

Кандидат от Украинской народной партии, экс-губернатор Ровенщини Василий ЧЕРВОНИЙ в публичных выступлениях обвинил местную власть, которая якобы чинит ему преграды в предвыборной агитации, в частности, путем снятия с радиоэфира радиостанции его рекламных роликов.

Кроме вышеназванных кандидатов на должность мэра, по мнению местных обозревателей, реальными кандатами на победу есть экс-губернатор Николай СОРОКА и заместитель городского председателя Ровно Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО, которые в последние недели отмечаются личной активностью и эффективной рекламной кампанией.

Как сообщал УНИАН, выборы городского председателя в Ровно проводятся внеочередно, поскольку предыдущий руководитель города Виктор Чайка в возрасте 67 лет умер в феврале 2008 года. В.Чайка дважды избирался председателем Ровенского горисполкома в советское время и трижды - мэром Ровно в независимой Украине.

Как сообщили УНИАН в городской территориальной избирательной комиссии, на кресло мэра Ровно претендуют 22 кандидата. В городе сформировано 113 избирательных участков, которые 30 ноября будут работать с 7 до 22 часов. Для тех, кто в этот день будет находиться в больнице, территориальная избирательная комиссия создала еще 13 спецучастков, где волеизъявление граждане будут проводить по отдельным спискам. Жители Ровно, которые 30 ноября будут находиться за пределами города, проголосовать не смогут. На выборах будет работать свыше 500 наблюдателей, однако лишь от шести кандидатов.

В этот же день в области также состоятся выборы пяти сельских председателей. Их будут избирать в селах Кухотская-Воля Зареченского, Кузьмивка Сарненского, Липки и Федоровка Гощанского и Малый Мидск Костопольского районов.