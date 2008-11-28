Горбачев говорит, что СНГ похоронил Ющенко
"А могло быть не хуже ЕС..."
Содружество Независимых Государств не сыграло возложенную на него роль.
Об этом сказал первый президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ сегодня во время презентации своих собраний сочинений на Международной книжной ярмарке в Москве.
«СНГ свою роль не сыграло, хотя этот вариант был удачный и подходящий», - сказал М.ГОРБАЧЕВ и добавил, что эта организация была использована только для развала СССР. Он подчеркнул, что если бы все было сделано, как было предусмотрено в уставных документах СНГ, то получилась бы организация не хуже ЕС.
По его словам, СНГ предполагало иметь объединенное военное командование, единую валюту, единую экономическую политику и координацию внешней политики. М.ГОРБАЧЕВ уверен, что это была бы очень удачная модель, так как остальные вопросы страны могли бы решать самостоятельно.
В то же время он подчеркнул, что ничего этого не произошло. По его словам, потенциал России, Беларуси, Украины и Казахстана составлял 80% потенциала Союза, но в тоже время после прихода к власти в Украине Виктора ЮЩЕНКО какие-либо разговоры об этом «были похоронены».