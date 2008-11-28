Вступление России в ВТО не облегчит газовый диалог с Украиной?

Вступление России в Мировую организацию торговли не облегчит ежегодные украино-российские переговоры по газу. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий.

Валерий Пятницкий опроверг информацию о том, что Украина отказалась от двусторонних переговоров по вступлению России в ВТО. Напротив, говорит чиновник, Украина активно ведет диалог с россиянами об унификации санитарных и фитосанитарных норм, технической регуляции, защите интеллектуальной собственности. В этих переговорах Украина не сдает свои интересы, однако и не собирается шантажировать Россию вступлением во Всемирную торговую организацию, заметил Пятницкий.

«На шантаже отношения не строят. Лучше плохие правила, чем их отсутствие. Мы заинтересованы, чтобы Россия стала членом ВТО и полностью выполняла все правила организации. Мы их выполняем».

Пятницкий предпролагает, что переговоры о присоединении России к ВТО закончатся не раньше 2010 года. После этого Украине будет легче торговать с северным соседом. Однако и тогда несмотря на то, что газ тоже товар, покупать украинцам у россиян голубое топливо будет не слишком легко, говорит представитель Минэкономики. Несмотря на «заполитизированность» газового вопроса, на последующие двусторонние отношения в газовой сфере будет влиять и то, что Россия не является членом Европейской энергетической хартии.