Криль сравнил цены на бензин в США и Украине

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет правительство в неэффективной политике на рынке нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Реальная цена бензина, ввиду удешевления нефти на мировых рынках вдвое за полгода, должна составлять 3,5 - 4 грн.», - считает И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что около полугода назад в Украине литр бензина А-95 стоил 6,50 грн., а мировая цена нефти составляла свыше 120 долларов за барель. «Сегодня же цена на нефть колеблется между 50 и 60 долларами, то есть упала более чем вдвое. В США литр бензина, который стоил полгода назад больше 1 доллара, сейчас стоит 50 центов. И это учитывая, что качество бензина в США намного лучше, чем в Украине, а труд рабочих оплачивается значительно дороже», - отмечает И.КРИЛЬ.

«Все заявления правительства о заговоре нефтетрейдеров и поставщиков бензина являются только лишним свидетельством неэффективности существующей правительственной команды. И рассчитывается за это – украинский водитель, который на каждом литре бензина платит своеобразный налог на неэффективность правительства – около 1,4 грн.», - считает лидер «Единого Центра».