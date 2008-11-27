Путин поздравил Тимошенко с днем рождения
10:37, 27 ноября 2008Политика
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Премьер РФ подчеркнул заинтересованность
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации в Украине.
В поздравлении В.ПУТИН подчеркнул свою заинтересованность в совместной работе с Ю.ТИМОШЕНКО по дальнейшему укреплению российско-украинского сотрудничества, наращиванию торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и культурных связей между странами в духе дружбы и добрососедства.
Российский премьер пожелал Ю.ТИМОШЕНКО здоровья, счастья и новых успехов.
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