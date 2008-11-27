Путин поздравил Тимошенко с днем рождения

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации в Украине.

В поздравлении В.ПУТИН подчеркнул свою заинтересованность в совместной работе с Ю.ТИМОШЕНКО по дальнейшему укреплению российско-украинского сотрудничества, наращиванию торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и культурных связей между странами в духе дружбы и добрососедства.

Российский премьер пожелал Ю.ТИМОШЕНКО здоровья, счастья и новых успехов.