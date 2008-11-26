Райс: планы НАТО в отношении Грузии и Украины не изменились, но...

Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС заявляет, что планы НАТО в отношении Грузии и Украины не изменились, но имеется "британская идея" о том, посредством какого именно механизма может решаться вопрос о членстве этих стран в Альянсе.

Об этом она сказала на пресс-конференции в госдепартаменте США, передает РИА «Новости».

"Имеется британская идея, и я хочу подчеркнуть, что это не американская, а британская идея о том, чтобы мы посмотрели на другие пути выполнения Бухарестской декларации", - заявила К.РАЙС.

По ее словам, для решения вопроса о членстве Грузии и Украины в НАТО могут быть использованы другие механизмы.

"Мы считаем, что комиссия Грузия-НАТО и комиссия НАТО-Украина могут быть органами, посредством которых мы можем активизировать наш диалог... и поэтому на данный момент времени нет необходимости проводить обсуждение по ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО)", - сказала К.РАЙС.

"Это просто вопрос о том, как мы будем осуществлять Бухарестское решение. Это не изменение политики", - подчеркнула госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, на Бухарестском саммите НАТО была принята декларация, в которой говориться, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса. В тоже время в документе не указаны какие-либо сроки.

Накануне посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявил, что Соединенные Штаты считают предоставление Украине Плана действий по обретению членства в НАТО неактуальным и ищут другие пути для предоставления возможности этим странам вступления в Альянс.

В свою очередь, New York Times сообщила, что США начали дипломатическую кампанию в Европе, призывая страны-члены НАТО предложить Украине и Грузии членство в Альянсе без прохождения длительной процедуры получения ПДЧ и выполнения многих требований.

По данным издания, во вторник заместитель госсекретаря США Дениэл ФРИД заявил в Вашингтоне, что министры иностранных дел стран-членов НАТО могут обсудить вопрос вступления Украины и Грузии в Альянс через другие инструменты, а не путем получения ПДЧ.

Франция, Германия, Норвегия, Испания, Италия и еще четыре страны высказались против этой идеи на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 25 ноября.

2-3 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу, на которой обсудят вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО.