Кириленко: об отставке и речи быть не может

Лидер партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО не собирается подавать в отставку со своей должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, будет ли на ближайшем съезде партии, который намечен на субботу, 29 ноября, подниматься вопрос о смене лидера «Нашей Украины» и не намерен ли он сам подать в отставку.

«Об отставке и речи быть не может, поскольку у нас ответственная политическая сила, а я считаю себя ответственным политическим лидером», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что в «Нашей Украине» - демократия, поэтому в конце ноября «у нас будет отчетно-выборный съезд», на котором планируется рассмотреть как внутрипартийные вопросы, так и вопросы внешнеполитической и внутриполитической ситуации». «Я сам, как глава партии, инициирую свой отчет и выборы главы партии, так же как и всех других руководящих органов партии», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, на съезде в эту субботу «Наша Украина» также планирует принять антикризисную резолюцию в связи с экономическим кризисом в стране.