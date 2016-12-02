Украина впервые задержала грузовое судно, которое заходило в крымские порты
Арестовано первое судно из числа нарушителей, обслуживавших порты на территории Крымского полуострова, вопреки украинскому законодательству.
Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала в Facebook.
По ее словам, первым арестантом стал Sky moon, принадлежащий сирийской семье, которая специализируется на контрабандных перевозках и нелегальных грузах, в том числе сирийских мигрантах.
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"Почти два с половиной года эта «дыра» не была закрыта. Наконец Украина начала наказывать нарушителей. Судно может быть конфисковано в пользу государства. Есть еще перечень из дюжины судов, которые должны быть арестованными за нарушение украинского морского права", - подчеркнула Фриз.
"Практическая работа по закрытию крымских портов началась. Украина должна и будет жестко и последовательно защищать свои интересы и демонстрировать недопустимости нарушения законодательства", - добавила она.