Украина впервые задержала грузовое судно, которое заходило в крымские порты

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала в Facebook.

По ее словам, первым арестантом стал Sky moon, принадлежащий сирийской семье, которая специализируется на контрабандных перевозках и нелегальных грузах, в том числе сирийских мигрантах.

Читайте такжеВ Турции суд освободил из-под ареста украинское судно

"Почти два с половиной года эта «дыра» не была закрыта. Наконец Украина начала наказывать нарушителей. Судно может быть конфисковано в пользу государства. Есть еще перечень из дюжины судов, которые должны быть арестованными за нарушение украинского морского права", - подчеркнула Фриз.

"Практическая работа по закрытию крымских портов началась. Украина должна и будет жестко и последовательно защищать свои интересы и демонстрировать недопустимости нарушения законодательства", - добавила она.