В деле о покушении на Шокина пока нет подозреваемых - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук.

“Допрошено более тысячи человек, проведен ряд экспертиз — трасологических, баллистических и других. К сожалению, подозрение некому сообщать”, - сказал он.

По словам Остафийчука, следствие проанализировало записи с видеокамер в Печерском районе столицы, но их низкое качество не позволяет идентифицировать автомобили.

Поэтому, отметил представитель СБУ, следствие во всех областях страны проверяет на возможную причастность к этому преступлению владельцев автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 черного цвета. «Возможно, мы сейчас делаем дурную работу, но отрабатываем всех, а это тысячи людей, которые являются владельцами двухсотых «Тойота Ленд Крузер» черного цвета», - сказал Остафийчук.

Он пояснил, что, поскольку дело является фактовым, то сроки досудебного следствия не ограничены одним годом.

Как сообщал УНИАН, в феврале руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что следствие по делу по факту покушения на жизнь Шокина значительно продвинулось. «Но, к сожалению, не могу говорить о деталях, поскольку не имею разрешения следователя», - сказал он. Также он отметил, что не может даже сказать, есть ли конкретные подозреваемые по этому делу.

Справка УНИАН. 2 ноября 2015 года около 22.00 был обстрелян рабочий кабинет тогдашнего генпрокурора Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.

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3 ноября заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по факту посягательства на жизнь генпрокурора было открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля), что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы. По словам Матиоса, следствие проводит Служба безопасности Украины, прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

В мае 2016 года пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляла, что следствие по делу о покушении на Шокина осуществляет военная прокуратура.