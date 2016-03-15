Депутат назвала вероятную дату голосования за отставку Шокина

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, будет ли все-таки рассматривать парламент на этой неделе вопрос об отставке генпрокурора.

"Будто бы в четверг должны ставить (на рассмотрение парламента — УНИАН)", - сказала депутат.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что в среду, 16 марта, соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании комитета, и после этого по нему будет приниматься решение.

В то же время, заместитель лидера фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отметил, что вопрос об отставке генпрокурора "связан с ключевым вопросом — мы должны остановить кубло коррупции".

"Тогда дальше меняется все остальное. Когда сегодня ставится вопрос: "Давайте изменим кого-то в правоохранительной системе”, а при этом мы не меняем тех, кто плодит коррупцию, - это какой-то театр абсурда", - сказал депутат и добавил, что не готов сказать, будет ли рассматривать ВР на этой неделе вопрос отставки Шокина.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№ 4122).

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.