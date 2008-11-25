Заместитель главы СБУ узнал о своем увольнении из СМИ?

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает аморальным увольнение силовиков без предупреждения и объяснения причин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, комментируя указ Президента №1079 "Об освобождении Николая ГАЛАМБЫ от должности заместителя председателя СБУ - начальника Департамента контрразведки СБУ", он сказал: «Кадровая политика в силовых структурах - вне рамок закона и офицерской этики».

По словам А.ГРИЦЕНКО, заместитель председателя СБУ узнал о своем увольнении через средства массовой информации. По убеждению А.ГРИЦЕНКО, такая кадровая политика в СБУ является недопустимой, это нарушение закона в отношении человека в погонах, нарушение принципов человеческой и офицерской этики. Он отметил, что Президент имеет право освобождать от должностей, но не имеет права делать это аморально, унижая достоинство человека.

«Сегодня утром Н.ГАЛАМБА работал в Министерстве обороны, принимал участие в работе коллегии военного ведомства. Никто не проводил с ним соответствующих бесед и не предупреждал о представлении на освобождение его от должности. Никто не объяснил офицеру причин увольнения, не предложил другой должности. Такая практика разрушает силовые структуры", - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, это не одиночный случай, и такая порочная и аморальная кадровая политика уже становится системой, причем не только в СБУ, но и в других воинских формированиях.

В качестве примеров он также сообщил, что несколько месяцев назад, после звонка Президента, был освобожден от должности начальник учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" генерал Виктор БОКИЙ. “Этот боевой офицер, который был начальником штаба бригады в Ираке, "провинился" тем, что он, по мнению Президента, допускает русизмы, общаясь с подчиненными на украинском языке”, – сообщил А.ГРИЦЕНКО.

По его информации, также без предупреждения был освобожден от должности начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна генерал Леонид КРАВЧУК, который высказал сомнение относительно целесообразности строительства еще одного, 17-го, военного лицея в Батурине под патронатом Президента.

По словам председателя комитета ВР, аналогично, без собеседования и предупреждения, был освобожден от должности в Секретариате Президента и назначен в Кировоградскую область генерал СБУ Михаил ЮРСА, потом эти указы были отменены. Дважды незаконно освобождали от должности начальника ГУР Минобороны Александра ГАЛАКУ.

«Примеры непродуманной и незаконной кадровой политики можно приводить и дальше. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседании нашего комитета, и соответствующие обращения о недопущении нарушений закона направлялись и Президенту, и генеральному прокурору Украины", - сказал А.ГРИЦЕНКО, выразив убеждение, что в кадровой политике нужно наводить порядок.

«В интересах государства и его стабильности - кадровая политика, которая строится на принципах прозрачности, законности, компетентности и профессиональности", - отметил А.ГРИЦЕНКО.