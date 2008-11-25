Луценко сделал официальное заявление про аптечки и огнетушители в машинах

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО доволен адаптацией населения и ГАИ «к новому поведению на автодорогах» государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я очень доволен тем, как сейчас проходит адаптация и населения, и ГАИ к новому поведению на дорогах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что вследствие введения новых технических средств наблюдения за ситуацией на автодорогах даже сотрудники ГАИ не «были готовы к технике».

В то же время министр сказал, что после введения новых повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения наблюдается резкое уменьшение нарушений на дорогах.

В то же время он в очередной раз обратился к водителям с просьбой не давать взяток сотрудникам ГАИ.

«Начните с себя – не давайте взяток. Дача 100 долларов взятки - это точная причина возбуждения уголовного дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, объяснив при этом, что за последние дни были зафиксированы два случая получения сотрудниками ГАИ взятки, вследствие чего они уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Еще раз официально заявляю: отсутствие аптечки или огнетушителя не является нарушением правил дорожного движения. Все, кто это будет утверждать – к ЛУЦЕНКО».