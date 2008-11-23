Во время Голодомора Закарпатье собирало зерно для голодающих

Во время Голодомора 1932-33 годов закарпатцы собирали продукты и отправляли их в помощь украинцам, которые голодали, сообщила корреспонденту УНИАН сотрудница Управления СБУ в Закарпатской области Наталия ПОПОВИЧ.

По ее словам, свидетельства этого можно найти в газетах, которые в те времена выходили на территории нынешнего Закарпатья. Все эти материалы находятся в архивах СБУ и сейчас, во время чествования памяти жертв Голодомора, выставлены в музее управления СБУ для ознакомления.

В музее также представлены документальные издания, в частности сборник «Рассекреченная память. Голодомор 1932-1933 годов в Украине в документах ГПУ-НКВД». Этот сборник содержит документы советских органов государственной безопасности - Государственного политического управления и Народного комиссариата внутренних дел.

«В 1933 году жители Закарпатья, которое в то время входило в состав Чехословакии, пытались продуктами помочь украинцам, которые страдали от голода, однако есть свидетельства таких случаев, когда на границе советские солдаты буквально на глазах людей сжигали предназначенный для помощи хлеб, телеги с пшеницей», - заметила Н.ПОПОВИЧ.