Всего 1 из 5 заявлений Тимошенко оказалось достоверным - КИУ

Такой вывод сделали эксперты проекта «Дословно», проанализировав последний большой эфир Юлии Тимошенко на телеканале «NewsOne» 16 ноября и пресс-конференцию политика, которая состоялась 25 ноября.

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Для анализа было отобрано несколько фактов, на которые Тимошенко ссылалась в своих оценках, которые употребляла как аргументы для доказательства правдивости своих слов. Из пяти проанализированных заявлений Юлии Тимошенко три оказались ложными, а еще одна – имела манипулятивный характер, передает пресс-служба ВОО «КИУ»

В сообщении отмечается, что в рамках проекта «Дословно» в ближайшее время будет проведен фактчекинг заявлений других ведущих политиков.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель представил новый проект фактчекинга 25 ноября в эфире телеканала 112-Украина. И подчеркнул, что вместе с другими видами анализа, которые проводят эксперты «Дословно», это значительно расширяет возможности для объективных оценок политической деятельности.

«Наша задача – очень трезво оценивать каждый тезис, который провозглашают украинские политики. Для того, чтобы избиратели имели полный массив данных, целостную картину для оценки работы политиков и для ограждения себя от популизма», - заявил он.

Сообщается, что проект «Дословно» анализирует как политические силы, отдельные политики выполняют свои обещания. Эксперты Комитета избирателей проверяют и исследуют публичные высказывания политиков, законотворческие инициативы, избирательные программы.

В рамках проекта было представлено три аналитических исследования: «Кто саботирует проведение реформы децентрализации в Украине», «Как парламентские фракции выполняют свои обещания в части социальной политики» и «Два года Верховной Рады: как фракции выполняют свои предвыборные программы».