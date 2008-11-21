Ющенко стыдно, что политики остаются малороссами или хохлами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал членов Кабинета министров и политиков отстаивать украинские интересы в вопросе отношения к теме Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему досадно и стыдно за то, что в украинском политикуме нет единства в отношении к теме Голодомора. Он спросил, сколько еще миллионов жертв нужно, чтобы украинские политики поняли, что это было преступление.

«Стыдно смотреть на некоторые позиции тех или других политических сил, досадно, что некоторые, кто относит себя к украинскому политикуму, остаются малороссами или хохлами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что у членов правительства, членов СНБО, других ввысоких должностных лиц хватит мужества «не прятаться за бузиной и заборами, когда должна быть известна позиция власти».

Президент призвал представителей власти, журналистов, граждан не верить лжи о Голоде-1933, не становиться на колени и быть украинцами. Он отметил, что Голодомор 1932-1933 годов был преступлением, а значит есть преступники, которые и сегодня будут делать все, чтобы скрыть правду и чтобы украинцы забыли об этой трагедии.