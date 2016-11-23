Луценко в Лондоне обсудил вопросы выполнения запросов о правовой помощи и экстрадиции

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Луценко провел ряд двусторонних встреч с представителями компетентных органов Соединенного Королевства, а именно Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Королевской прокурорской службы и Службы налоговых и таможенных сборов.

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Целью визита делегации Генеральной прокуратуры Украины, которую возглавляет Луценко, является обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей институциональной поддержки ведомства.

«Генеральная прокуратура Украины высоко ценит ту помощь, которая предоставлялась и предоставляется британской стороной на пути реформирования и надеется на ее продолжение», – отметил генпрокурор.

По результатам встречи отмечены положительные наработки по данным вопросам и выражена заинтересованность в широком сотрудничестве между ведомствами, в том числе относительно выполнения запросов о международной правовой помощи и экстрадиции.

Также британская сторона проинформирована о результатах расследования актуальных уголовных производств в отношении бывших высших должностных лиц и причастных к ним лиц, а также о расследовании преступлений во время Революции достоинства.