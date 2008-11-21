Ющенко проведет заседание СНБО
08:40, 21 ноября 2008Политика
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По итогам планируется брифинг
Сегодня в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании СНБО будут рассматриваться вопросы:
о праве и защите интеллектуальной собственности и усиления ее роли в формировании национального богатства Украины;
о выполнении решений Совета национальной безопасности и обороны по вопросам регуляции земельных отношений, использованию и охраны земель в государстве.
По итогам заседания СНБО планируется брифинг.
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