Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании СНБО будут рассматриваться вопросы:

о праве и защите интеллектуальной собственности и усиления ее роли в формировании национального богатства Украины;

о выполнении решений Совета национальной безопасности и обороны по вопросам регуляции земельных отношений, использованию и охраны земель в государстве.

По итогам заседания СНБО планируется брифинг.