План Кремля "Шатун" с треском провалился - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Однако, по его словам, угрозы до сих пор остаются.

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"Впереди празднование третьей годовщины Революции Достоинства. По оперативной информации, российские спецслужбы и их внутренние сателлиты намерены осуществлять провокации в период 20-22 ноября", - рассказал Шкиряк.

Поэтому, продолжил советник главы МВД, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут находиться в состоянии повышенной готовности к 24-25 ноября.

"Уровень террористической угрозы остается повышенным. Превентивные контртеррористические меры Нацполиции и СБУ продолжаются", - подытожил Шкиряк.

Ранее в СБУ заявили, что Российская Федерация готовит меры по масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. Их условно в ведомстве назвали план "Шатун".