План Кремля "Шатун" с треском провалился - Шкиряк
План Путина и его приспешников по дестабилизации в Украине, назначенный на 15-17 ноября, с треском провалился.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Однако, по его словам, угрозы до сих пор остаются.
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"Впереди празднование третьей годовщины Революции Достоинства. По оперативной информации, российские спецслужбы и их внутренние сателлиты намерены осуществлять провокации в период 20-22 ноября", - рассказал Шкиряк.
Поэтому, продолжил советник главы МВД, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут находиться в состоянии повышенной готовности к 24-25 ноября.
"Уровень террористической угрозы остается повышенным. Превентивные контртеррористические меры Нацполиции и СБУ продолжаются", - подытожил Шкиряк.
Ранее в СБУ заявили, что Российская Федерация готовит меры по масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. Их условно в ведомстве назвали план "Шатун".