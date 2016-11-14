Парубий уверяет, что парламент не превратится в "боксерский ринг"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Спикер отметил, что сегодня парламент является работающим и это "больше всего донимает сегодня и наших оппонентов, и, уверен, в том числе, оппонент за рубежом".

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Парубий заявил, что "никто не превратит парламент в боксерский ринг".

Спикер парламента отметил, что действия сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко были неадекватными, поэтому открытие в связи с этим уголовного дела по факту драки в Верховной Раде Украины является правильным.

"Конфликт, который возник на согласительном совете был безоснователен. Парламент, ВР это та площадка, где между собой депутаты очень часто спорят. Пожалуй, нет пленарного дня, чтобы и ко мне не шли обвинения, в том числе от "Оппозиционного блока" - часто не справедливые, часто обидные и жесткие обвинения, но это не является основанием для того, чтобы начинать драку", - сказал председатель ВР.

"Я считаю, что сегодня была неадекватная реакция, я считаю, что сегодня неприемлемой была реакция председателя фракции "Оппозиционный блок" Бойко", - добавил Парубий.

Он заверил, что парламент будет работать, принимать законы и проводить реформы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

В частности, это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Потом он еще раз начал драку, когда Ляшко возмутился, почему такие, как Бойко, не сидят в тюрьме.