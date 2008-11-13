Тимошенко повторит действия Тетчер в 1980-х годах?

Правительственные предложения в ряде приоритетных отраслей экономики в целом являются продуманными и сбалансированными.

Такое мнение выразил УНИАН координатор экономических программ Школы политической аналитики при Национальном университете „Киево-Могилянская Академия” Сергей КИСЕЛЕВ, комментируя результаты встреч руководителей правительства с представителями различных отраслей промышленности.

„Можно сказать, что во время встреч правительства с металлургами, строителями, аграриями была наработана основа антикризисного пакета Кабинета министров для поддержки украинской экономики”, - считает эксперт.

По его мнению, в частности, оправданно то, что правительство идет на усиление внутреннего спроса на продукцию украинских предприятий через государственные заказы. Важно, подчеркивает эксперт, что речь прежде всего идет о заказах для тех отраслей, которые производят не сырье, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью, - машиностроение (этому, в частности, будет способствовать и полученное на этой неделе согласие ЕБРР предоставить кредит на обновление подвижного состава „Укрзализныци”), строительство дорог, жилья. “Те, в свою очередь, - прогнозирует С.КИСЕЛЕВ, - смогут сформировать заказ для смежных отраслей, ведь одно сохраненное рабочее место в машиностроении или строительстве – это 7-8 сохраненных рабочих мест в металлургии, приборостроении или выпуске стройматериалов”.

Кроме того, по мнению эксперта, у правительства есть понимание необходимости исправления существующего дисбаланса между экспортом и импортом товаров. „Этот дисбаланс формировался годами, и за 8 месяцев 2008 г. составил -12,5 млрд. долларов. Хорошо, что правительство заверило промышленников, что будет бороться с недобросовестным импортом и усилит переговоры о сбыте продукции украинских экспортеров за рубежом”, – отметил С.КИСЕЛЕВ.

По мнению эксперта, положительным также является то, что правительством уделено внимание доступности и удешевлению ресурсов для производителей: с одной стороны, речь идет о возобновлении кредитования коммерческими банками, ускорении возвращения НДС и пролонгации кредитов для селян, то есть, о финансовом ресурсе, с другой – об удешевлении энергоносителей, в частности бензина, вероятно, электроэнергии.

„В 1980-х годах Маргарет ТЭТЧЕР перевела английскую экономику с дорогого угля на имеющуюся в стране нефть. Это позволило Британии сэкономить значительные средства. ТИМОШЕНКО также декларирует намерение перевести украинскую экономику с дорогого импортного газа на имеющийся в Украине уголь. Это крайне сложная задача, но стратегически этот шаг может с одной стороны уменьшить в будущем энергетическую зависимость от России. С другой – дать дополнительные стимулы для развития угольной отрасли”, – считает С.КИСЕЛЕВ.

В то же время, предостерегает эксперт, “крайне важно, чтобы подъемными средствами для промышленности стали не только более дешевая гривня и более дешевые энергоносители (как это было в 1998-1999 гг.), но также и качественная модернизация производства”.

“Если правительство сможет стимулировать ее через повышение норм амортизации, снижение ставки налога на прибыль в случае, если прибыль реинвестируют в производство, через освобождение от ввозной пошлины на энергосберегающее оборудование, это будет преодоление планки, которую в Украине не удалось преодолеть пока еще ни одному правительству. Для Украины же это означало бы реальное проведение экономических реформ, о которых давно забыто”, - подытожил эксперт.

Как сообщалось, 10 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО от имени правительства подписала Меморандум о взаимопонимании с руководителями предприятий горно-металлургического комплекса и профсоюзами. Свои подписи под Меморандумом поставили владельцы и топ-менеджеры крупнейших предприятий отрасли.

Также Ю.ТИМОШЕНКО проводила совещания с представителями отечественных банков, аграрной и строительной отраслей, в ходе которых обсуждались мероприятия для улучшения ситуации в этих сферах.