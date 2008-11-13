В ВР поступил проект постановления об избрании спикером Литвина

В парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании народного депутата Украины Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады Украины.

Автор документа, народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Как говорится в пояснительной записке, проект постановления внесен с целью обеспечения эффективности и непрерывности функционирования парламента, выполнения Конституции и законов Украины, а также требований Регламента Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.