Следствием отставки Яценюка может быть отставка Тимошенко - эксперт

Отстранение от должности председателя Верховной Рады Арсения Яценюка, по мнению экспертов, произошло в результате ситуативного объединения усилий Партии регионов и пропрезидентских сил и означает усиление дестабилизации украинского парламента.

Следствием отставки Арсения Яценюка может быть отставка нынешнего правительства, формирование новой коалиции и внеочередные парламентские выборы, сказал в интервью «Немецкой волне» директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, новая коалиция в парламенте может быть сформирована при участии всех политических сил за исключением блока Юлии Тимошенко. Но если на это не согласится фракция «Наша Украина – Народная самооборона», парламентский кризис будет развязан через внеочередные выборы. Эксперт также не исключил формирования технического антикризисного правительства из числа специалистов, которые не имеют политических амбиций на ближайших парламентской и президентской избирательных гонках. В свою очередь политолог Виктор Небоженко прогнозирует, что внеочередные выборы возможны только в случае, если правительство Тимошенко не согласится уйти в отставку добровольно. А если согласится, то лишенный какого бы то ни было единства парламент может существовать в нынешнем составе еще на протяжении года, отметил эксперт.