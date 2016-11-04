Гройсман: Действующая пенсионная система несправедлива

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером.

«Пенсионная система несправедливая и во многом популистская. Дефицит Пенсионного фонда - 156 млрд грн на 2017 год. Что это значит? Это значит, что раньше из года в год политики замыливали глаза и только заостряли проблему», - сказал Гройсман.

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По его мнению, важно сейчас сделать систему справедливой и наполнить ее ресурсом.

«И мы сделаем первый шаг - поднимем с 1 декабря минимальную пенсию на 10%», - заявил премьер.

Одновременно глава правительства подчеркнул, что важно не только выработать собственно систему обеспечения пенсиями, но и убедить украинцев платить социальные взносы в Пенсионный фонд.

«Важно ответить на два вопроса: как мы можем помочь пенсионерам? А с другой стороны, надо дать ответ на вопрос: какую систему мы оставим тем поколениям, которые придут нам на смену. И это потребует нашей общей позиции», - добавил Гройсман.