Яценюка обвиняют в «элементарном шулерстве»

Между председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером фракции Блока Литвина Владимиром ЛИТВИНЫМ возник спор вокруг положения антикризисного закона относительно индексации минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета парламента В.ЛИТВИН в очередной раз настаивал на том, чтобы во вторник первым вопросом ВР повторно рассмотрела антикризисный закон и изъяла норму, которая, по его словам, не позволяет повышать минимальную зарплату на протяжении последующих лет. Он снова напомнил, что во время рассмотрения парламентом антикризисного закона эта поправка была вынесена на голосование, и депутаты ее не поддержали. Однако председатель ВР путем манипулирований внес ее в окончательную редакцию закона, в очередной раз заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, это было сделано на исполнение требований Международного валютного фонда, чтобы угодить ему и во что бы то ни стало получить кредит.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК снова заверил В.ЛИТВИНА и присутствующих на заседании народных депутатов в том, что законопроект, который выносился на голосование, и текст закона, который он подписал, абсолютно тождественны.

Между тем, В.ЛИТВИН стал ему возражать, настаивая на том, что эти два текста отличаются, и обвинил А.ЯЦЕНЮКА во внесении в окончательную редакцию закона нормы, которую депутаты не поддержали на заседании парламента.

В связи с этим В.ЛИТВИН призвал А.ЯЦЕНЮКА не пытаться избежать ответственности, обвинив его в совершении «служебного подлога».

В.ЛИТВИНА поддержал также первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ. Он назвал действия А.ЯЦЕНЮКА «элементарным шулерством», подтвердив, что депутаты отклонили эту норму, а А.ЯЦЕНЮК с помощью манипуляций все равно пытался ее «протянуть».

Со своей стороны, спикер парламента в очередной раз подчеркнул, что во время рассмотрения законопроекта депутаты не поддержали установление моратория на повышение минимальной зарплаты на два года, вместе с тем в документе предусмотрено проведение индексаций минимальной зарплаты в зависимости от уровня инфляции.

Эти слова А.ЯЦЕНЮКА фактически поддержал его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ, отметив, что с 1 января 2009 года минимальная зарплата устанавливается на уровне прожиточного минимума. Кроме этого, по его словам, также устанавливается индексация минимальной зарплаты с учетом инфляции.

Спор между депутатами попытался прекратить представитель фракции Коммунистической партии Александр ТКАЧЕНКО, который предложил создать комиссию из трех депутатов, которые объективного изучили бы ситуацию, и завтра на заседании доложили бы по этому вопросу.

А.ЯЦЕНЮК устно согласился с этим предложением, однако не предложил проголосовать за него на заседании Согласительного совета.

Депутаты спорили между собой около получаса, после этого, не приняв никакого решения, таки перешли к рассмотрению других вопросов.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада Украины во время рассмотрения антикризисного проекта закона не поддержала предложение перенести на 1 января 2011 года установление минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В тот же день парламент принял антикризисный закон. 3 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

3 ноября В.ЛИТВИН заявил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон, в котором “фальсифицирована” норма, касающаяся минимальной заработной платы.

В то же время пресс-секретарь председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА Андрей ЖИГУЛИН отрицал фальсификацию окончательной редакции закона.