Бютовцы готовы подписать договор о временном взаимодействии

Фракция БЮТ поддерживает подписание соглашения между ветвями власти относительно временного взаимодействия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, комментируя соответствующее предложение председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Мы поддерживаем подписание соглашения в любом формате, чтобы сегодня решать сложные задачи», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня состоится внеочередное заседание правительства, по результатам которого в ВР будут внесены проекты законов относительно защиты от финансового кризиса ряда отраслей.

При этом И.КИРИЛЕНКО обратился с просьбой к профильным комитетам ВР рассмотреть эти законопроекты в кратчайшие сроки для того, чтобы вынести их на голосование в сессионный зал.

Лидер фракции БЮТ также заметил, что правительство уже подало в ВР 25 законопроектов относительно минимизации последствий финансового кризиса в определенных отраслях. По его словам, часть из них уже прошла анализ в комитетах, и поэтому нуждается в немедленном принятии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, А.ЯЦЕНЮК предложил парламенту, правительству и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подписать соглашение о временном взаимодействии.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на данное время вопрос о функционировании коалиции не решен, как и нет легитимного решения вопроса относительно проведения досрочных парламентских выборов.

«Учитывая это, у нас есть единственный выход – объединиться вместе, взять общую ответственность между всеми фракциями парламента, Президентом и Кабинетом министров, и до того момента, пока мы не решим политический кризис в целом, действовать в порядке временного взаимодействия ради преодоления как экономического, так и политического кризиса», - сказал А.ЯЦЕНЮК.