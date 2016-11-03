ГПУ: Одного из представителей режима Януковича защищает экс-министр юстиции Австрии

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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"Чтобы мы так хорошо ориентировались и понимали, кто нам противостоит, то защитник одного из так называемых бывших "випов" является бывший министр юстиции Австрии", – отметил он.

Однако, кого именно защищает экс-министр Австрии, Енин не назвал.

"Я не хотел бы озвучивать эту информацию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура намерена до конца этого года передать в суд уголовное дело о государственной измене Януковича.