ГПУ: Одного из представителей режима Януковича защищает экс-министр юстиции Австрии
09:45, 03 ноября 2016Политика
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Экс-министр юстиции Австрии защищает одного из бывших чиновников режима президента-беглеца Виктора Януковича.
Приспешники Януковича обеспечили себе защиту / Фото УНИАН
Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
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"Чтобы мы так хорошо ориентировались и понимали, кто нам противостоит, то защитник одного из так называемых бывших "випов" является бывший министр юстиции Австрии", – отметил он.
Однако, кого именно защищает экс-министр Австрии, Енин не назвал.
"Я не хотел бы озвучивать эту информацию", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура намерена до конца этого года передать в суд уголовное дело о государственной измене Януковича.
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