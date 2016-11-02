"Они не могут не воевать": первый президент Украины рассказал, как Путин отвечает на запросы россиян
Президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) считает, что в России не существует культа личности Владимира Путина, а сам лидер РФ лишь выполняет волю государства, выражающуюся в агрессии по отношению к другим странам.
Об этом украинский политик рассказал в комментарии "Апострофу".
По его мнению, образ президента Путина отвечает на запросы нынешнего российского общества, которые сформировались под влиянием менталитета и истории России.
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Кравчук утверждает, что российское государство, привыкшее к ведению войн, нуждается в постоянном внешнем конфликте и лидере, который бы излучал силу.
"Они не могут не воевать. Таким образом, России нужен лидер, который будет говорить о реформах, о нынешней глобальной научно-технической революции..." - рассказал Кравчук.
Ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что Россия начинает "терять берега" в своих войнах.