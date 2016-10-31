Не бросать своих

Защита и спасение своих граждан – важнейшая задача любого государства. Считается, что эталон в этом вопросе – США, готовые отправлять авианосцы в любом направлении для освобождения своих граждан. Критерием является исключительно гражданство, а не политические предпочтения или место жительства на родине. Не важно, речь идет о жителе Техаса или Аляски.

В Украине с этим не всё благополучно. И дело не в отсутствии авианосцев. Да, за последние два с половиной года кровавый и очень дорогой урок Кремля наша страна усвоила. Мы научились защищаться всеми имеющимися средствами. Однако, миллионы граждан Украины в Крыму и приграничных с РФ частях Донецкой и Луганской областей все равно вынуждены жить в оккупации. Реальных механизмов оказания помощи этой категории украинцев нет. Достоверной информации об условиях жизни там тоже нет. На захваченной территории не работают украинские журналисты, и там не показывает украинское телевидение. Что там реально происходит, толком никто не знает.

Жутко, когда на основании пропагандисткой картинки украинские политики начинают делать выводы и публично их озвучивать. Фейсбучную общественность захлестнула волна негодующих комментариев под фотографиями тысяч людей в Донецке, пришедших неделю назад на пышные похороны российских боевиков.

Миллионы граждан Украины в Крыму и приграничных с РФ частях Донецкой и Луганской областей вынуждены жить в оккупации

Некоторые самые «умные и патриотичные» депутаты Рады заявили, что не хотят жить с ними в одной стране и естественно предложили «отделаться» от Донбасса. Однако, чтобы от чего-то то отказаться, это что-то нужно иметь. Сегодня оккупированный Донбасс можно назвать как угодно, но это – точно не Украина. То, что во многом массовка была собрана в принудительном порядке из бюджетников, особо никого не заинтересовало. Хотя использовалась проверенная технология Партии регионов: были назначены «десятники», которые проверяли участие в процессии. Пропустившим «праздник» грозило увольнение.

На захваченном востоке Украины проживает сейчас около 3 млн. граждан Украины. Глупо не признавать, что часть из них с радостью стали коллабарантами и перешли на строну захватчиков. Но преступно отказываться от всех. Опыт освобожденного Славянска показывает, что, как только с мачты в центре срывают триколор, весь город перекрашивается в жёлто-голубые цвета.

Очень похожа ситуация – в вопросе освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Причина этому проста. Многие считают, что Украина «обожглась» с освобождением Савченко. Действительно, это стоило колоссальных усилий – чтобы Надежда вернулась домой. Результатом длительного процесса освобождения узницы Кремля стало фактически создание образа украинской Жанны Дарк, которая прямым текстом посылала из клетки своих пленителей в малоприятные места. Многие тогда восхищались смелостью и силой воли, примеряли на нее пост министра обороны или даже президента Украины. За время пребывания в тюрьме Савченко стала депутатом и получила высшие награды нашей страны. Когда Надежда вернулась, быстро произошла ее дегероизация и наступило разочарование. Возможно, дело в том, что в обществе есть запрос не мессию, на героя, который придёт и спасёт украинцев по щучьему велению. И главная ошибка – забывать, что цель всех этих усилий и колоссальной медийной поддержки – освобождение гражданина Украины, а фамилия его или её – не важна.

Многие считают, что Украина «обожглась» с освобождением Савченко

На родине она вправе говорить и заявлять всё что угодно, в праве тесно сотрудничать с сомнительными для многих личностями. Украинский избиратель же имеет право никогда больше за нее не голосовать. И за партию, включающую ее в свои списки. И, даже если эта история сейчас совсем плохо пахнет, это – не основания оставлять ту же Савченко и других украинцев в российских тюрьмах.

Ведь что получилось: последним за решетку в России попал украинский журналист Роман Сущенко. Но многие политики в Украине очень осторожно подходят к заявлениям в его защиту. Аналогичные подходы используются и по отношению к другим украинцам – дескать, вдруг после освобождения они окажутся «агентами Кремля», или «недостаточными патриотами», или будут говорить что-то не очень приятное…

Реабилитация граждан Украины после оккупации или российской тюрьмы – это сложный и длительный процесс. Это вызов для всего общества. Не стоит никем очаровываться, чтобы потом не испытывать привкус «зрады». Не все могут быть настоящими героями, но от этого они не перестают быть гражданами Украины.

Цимбалюк Роман, Москва