Кононенко задекларировал недвижимости на более чем 1,8 миллиарда

Нардеп, первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко задекларировал 77,731 тысячи гривень заработной платы, 14,24 млиллиона гривень дивидендов и объектов недвижимости на общую сумму более 1,8 миллиарда гривень, сообщает "112 Украина".

Информацию об этом нардеп разместил в электронной декларации за 2015 год.

Также Кононенко задекларировал 87 102 гривень процентов, полученных в 2015 году, 80 559 гривень средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, а также наличные в сумме 6, 628 миллиона гривень, 928 тысяч долларов, 965 тысяч евро, и акции на сумму 5,897 миллиона гривень.

Среди финансовых обязательств Кононенко - поручительство по кредитному договору на сумму 105 миллионов гривень и 4 ипотечных договора на сумму 49,4 миллиона гривень.

По данным декларации, все объекты недвижимости на общую сумму более 1,862 миллиарда гривень (стоимость по последней оценке), принадлежащих семье Кононенко, размещены в Киеве и области, в частности речь идет о 7 земельных участках, 6 жилых домах, некоторые из них записаны на жену, дочь, сына и невестку Кононенко и переданы ему в безпроцентное безвозмездное пользование. Также нардеп имеет квартиру в Киеве площадью 236 кв. м.

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Кроме того, в декларации указаны ювелирные изделия с бриллиантами, электронные устройства, одежда и мебель, а также сейф, которые принадлежат нардепу и его жене на общую сумму более 12 миллионов гривень.

Семье нардепа также принадлежат три автомобиля (Subaru WRX 2010 г.в., BMW 2012 г.в., MERCEDES-BENZ 2002 г.в), и два арендованных авто - BMW 2012 г.в. и AUDI А8 2014 года.

В собственности Кононенко - акции ряда компаний, в частности ОАО "Международный инвестиционный банк", "БОГДАН МОТОРС" и ОАО "ЗНКИФ" ВИК ", а также компании RI-SYSTEM LIMITED, зарегистрированной за рубежом, страна регистрации не указана.