Парубий еще не подписал постановление об увеличении зарплат нардепам

Как сообщает УНИАН, на сайте Верховной Рады Украины отмечается, что «готовится на подпись» постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000-П), которое 20 октября поддержали 230 депутатов.

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам Украины.

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Как отметил народный депутат Украины Игорь Шурма (фракция «Оппозиционный блок»), согласно этому постановления «председательствующий (видимо, речь идет о председателе ВР – УНИАН) будет получать 48 тыс. грн, а народные депутаты Украины будут получать 36 тыс. грн (речь идет об увеличении зарплаты с 1 ноября 2016 года согласно постановлению – УНИАН), с 1 декабря – 40 тыс. грн».

Вчера в парламенте Шурма заявил, что фракция «Оппозиционный блок» сегодня внесет на рассмотрение парламента проект постановления, которым предлагается отменить пункты 3 и 4 постановления, которое вчера было принято парламентом, что позволит отменить решение о повышении зарплат депутатам.

В настоящее время на сайте парламента не зарегистрировано никаких документов, которые предлагали бы отменить постановление в целом или частично, или какими бы предлагалось внести изменения в это постановление.