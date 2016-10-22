Парубий еще не подписал постановление об увеличении зарплат нардепам
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий еще не подписал постановление об увеличении зарплат нардепам.
Как сообщает УНИАН, на сайте Верховной Рады Украины отмечается, что «готовится на подпись» постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000-П), которое 20 октября поддержали 230 депутатов.
Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам Украины.
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Как отметил народный депутат Украины Игорь Шурма (фракция «Оппозиционный блок»), согласно этому постановления «председательствующий (видимо, речь идет о председателе ВР – УНИАН) будет получать 48 тыс. грн, а народные депутаты Украины будут получать 36 тыс. грн (речь идет об увеличении зарплаты с 1 ноября 2016 года согласно постановлению – УНИАН), с 1 декабря – 40 тыс. грн».
Вчера в парламенте Шурма заявил, что фракция «Оппозиционный блок» сегодня внесет на рассмотрение парламента проект постановления, которым предлагается отменить пункты 3 и 4 постановления, которое вчера было принято парламентом, что позволит отменить решение о повышении зарплат депутатам.
В настоящее время на сайте парламента не зарегистрировано никаких документов, которые предлагали бы отменить постановление в целом или частично, или какими бы предлагалось внести изменения в это постановление.