Меркель подчеркивает на необходимости дальнейшего разведения войск на Донбассе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает на необходимости дальнейшего разведения войск на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
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«Мы обсудили настоящее прекращения огня и отвода войск. Первые шаги уже сделаны в этом направлении, но много еще остается сделать», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.
1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября в Петровском
На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.