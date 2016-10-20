Меркель подчеркивает на необходимости дальнейшего разведения войск на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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«Мы обсудили настоящее прекращения огня и отвода войск. Первые шаги уже сделаны в этом направлении, но много еще остается сделать», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября в Петровском

На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.