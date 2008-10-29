Ющенко ждет от Тимошенко «несладкой политики»

Украинская власть способна преодолеть экономический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на проходящем в Донецке 9-м форуме «Украина-Польша».

По его словам, украинская власть должна проводить открытую и ясную государственную политику, направленную на преодоление экономического кризиса.

По мнению Президента, кризис не так пугает людей, как напрягает «в тех или других моментах отсутствие четкого ответа власти на тот или другой вызов».

В.ЮЩЕНКО отметил, что власть должна вернуть доверие людей к национальным деньгам, украинскому рынку.

Он сообщил о решении Совета национальной безопасности и обороны о мерах, которые должна принять Украина для выхода из финансового кризиса.

В то же время Президент в очередной раз выразил убеждение, что Украина справится со всеми вызовами.

«Это не является какой-то фатальной задачей, хотя должен сказать, что она не является простой, она требует и от общества, и от правительства, в частности, честной, откровенной, несладкой политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Убежден, что сегодня украинская власть является такой, она может дать ответы на эти вещи», - сказал Президент, выразив уверенность, что страна не будет отброшена назад в своем экономическом развитии. «Мы прошли момент возвращения, мы дадим ответы на вызовы и дальше будем моделировать активную экономику и финансовую сферу», - подчеркнул Президент.

При этом он заметил, что все органы власти должны консолидировать усилия для преодоления кризиса. «Власть должна говорить в один голос», - подчеркнул глава государства.