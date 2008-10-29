Ющенко дал официальный старт переговорам с ЕС о безвизовом режиме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о начале сегодня официальных переговоров между Украиной и Европейским союзом по установлению безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на проходящем в Донецке 9-м форуме «Украина-Польша».

«Сегодня мы начинаем формально процесс переговоров с Европейским союзом», - сказал Президент, сообщив, что министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня проведет первый раунд переговоров по установлению безвизового режима между Украиной и ЕС.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что соглашение «Об ассоциации» между Украиной и ЕС, которое планируется подписать в будущем году, – «это самое сильное соглашение такого характера, которое когда-либо было в истории Европейского союза». Президент напомнил, что оно предполагает создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, начало переговорного процесса по установлению безвизового режима, и тому подобное.