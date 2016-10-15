Украина переживает второе рождение - президент

Об этом он сказал во время встречи с военными в зоне АТО.

«Сегодня мы имеем новорожденную армию, и я подчеркиваю – новорожденное государство», - заявил он.

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«25 лет назад независимость нам упала с неба, на сегодняшний день она (Украина – УНИАН) проходит второе рождение настоящего государства, патриотического, сильного, мотивированного и высокомобилизованного», - добавил президент.