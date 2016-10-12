ПАСЕ рассматривает украинский вопрос (онлайн трансляция)

Парламенсткая Ассамблея Совета Европы начала рассмотрение вопроса политических последствий конфликта в Украине и нарушения прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.

Онлайн трансляция обсуждений ведется на сайте ПАСЕ. Как сообщал УНИАН, согласно проекту резолюции Парламентской ассамблее Совета Европы предлагается вновь осудить незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призвать Москву вывести свои войска из Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter