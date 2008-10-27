Регионалы не принимают участие в мозговом штурме

Представители фракции Партии регионов не участвуют в совещании рабочей группы по выработке единого антикризисного законопроекта, заявляет народный депутат, заместитель председателя этой фракции Анна ГЕРМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, она подчеркнула, что «Партия регионов внесла свою программу выхода из кризиса и готова нести ответственность за ее реализацию».

По словам А.ГЕРМАН, поскольку эта программа принципиально отличается от правительственных предложений, Партия регионов не может принимать участия в работе над совместным с правительством антикризисным законопроектом.

«Наши подходы принципиально другие, и мы не хотим, чтобы вся тяжесть от сворачивания социальных программ легла на плечи простых людей», - объяснила такое решение депутат.

Еще раз подчеркнув, что у Партии регионов есть свое видение того, как можно уберечь отечественную промышленность от кризиса, А.ГЕРМАН отметила: «У БЮТ другие акценты», и добавила, что предложенные правительством подходы «неправильные, вредные и опасные для будущего Украины».