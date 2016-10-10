Генсек Совета Европы: Нам всем известна сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ предпринимаются определенные действия
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд призывает все стороны конфликта на Донбассе выполнять Минские договоренности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Страсбурге в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
«Лучший ответ, который я могу дать, – это поддержка минского процесса, чем мы занимаемся», – заявил он, отвечая на вопрос по поводу того, что он делает для противодействия российской агрессии в Украине.
По его словам, необходимо стабилизировать Украину как независимое суверенное государство.
«Речь идет о том, чтобы построить прочные государственные институты, которым бы доверял народ, централизовать институты власти, что очень важно в Украине и, конечно же, утвердить Конституцию, которая сделала бы возможным решение проблемы Донбасса: Луганска, Донецка», – убежден Ягланд.
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«Нам всем известна очень сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ предпринимаются определенные действия. Мы хотели бы призвать все стороны выполнить Минские договоренности, попытаться их внедрить. Но с другой стороны ясно, что все это было бы очень трудно, если не невозможно, если не будет достаточного доверия между украинским народом и государственными институтами Украины, потому что если народ не будет доверять институтам, то, конечно же, не будут приняты необходимые меры для того, чтобы урегулировать ситуацию», – добавил генеральный секретарь Совета Европы.