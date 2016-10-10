Генсек Совета Европы: Нам всем известна сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ предпринимаются определенные действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Страсбурге в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Лучший ответ, который я могу дать, – это поддержка минского процесса, чем мы занимаемся», – заявил он, отвечая на вопрос по поводу того, что он делает для противодействия российской агрессии в Украине.

По его словам, необходимо стабилизировать Украину как независимое суверенное государство.

«Речь идет о том, чтобы построить прочные государственные институты, которым бы доверял народ, централизовать институты власти, что очень важно в Украине и, конечно же, утвердить Конституцию, которая сделала бы возможным решение проблемы Донбасса: Луганска, Донецка», – убежден Ягланд.

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«Нам всем известна очень сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ предпринимаются определенные действия. Мы хотели бы призвать все стороны выполнить Минские договоренности, попытаться их внедрить. Но с другой стороны ясно, что все это было бы очень трудно, если не невозможно, если не будет достаточного доверия между украинским народом и государственными институтами Украины, потому что если народ не будет доверять институтам, то, конечно же, не будут приняты необходимые меры для того, чтобы урегулировать ситуацию», – добавил генеральный секретарь Совета Европы.