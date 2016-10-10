Нардеп назвал имена лоббистов России в ПАСЕ

Об этом заявил нардеп Владимир Арьев, сообщает Эспрессо.TV.

"В частности, президент Группы европейских левых Тини Кокс. Определенным образом такую функцию выполняет и Педро Аграмунт, но я бы его не назвал прямым лоббистом России. Он лоббирует свои собственные интересы. Так же могу назвать Тьери Мариани из Франции, хотя французы сегодня совсем иначе говорят, после того, как была сорвана россиянами их резолюция ООН", - говорит Арьев.

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