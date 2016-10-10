Раде предложили предоставить особый статус УПЦ МП

Как отмечается в пояснительной записке, "целью законопроекта является защита национальных интересов Украины", передает ZN.UA.

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В частности, предлагается, подписывать оглашения между государством и руководством религиозных организаций, которые проводят свою деятельность в Украине. Это "своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов с использованием религиозных факторов и воздействий на общественность и нарушения территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".

Напомним, что Верховная Рада признала агрессором только одно государство – Российскую Федерацию.

В настоящее время в Украине действует несколько православных церквей. При этом Украинская православная церковь Московского патриархата формально подчинена Российской православной церкви с центром в Москве.