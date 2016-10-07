Суд запретил возвращать Азарову пенсию

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Пенсионный фонд подал апелляцию на такое решение суда и выиграл ее. В нашем споре точку поставил Киевский апелляционный административный суд, который четко признал ошибку Подольского суда и отменил решение суда о восстановлении выплаты пенсии Азарову», - написал Розенко.

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В то же время он отметил, что, несмотря на такое решение суда, возможны новые иски о восстановлении выплат чиновникам времен Януковича.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Министерство социальной политики заявило о замораживании пенсионных выплат бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Подольский районный суд Киева 22 июля 2016 года удовлетворил жалобу бывшего премьер-министра Николая Азарова и обязал Пенсионный фонд восстановить ему начисление и выплату пенсии.

Пенсионный фонд подал апелляцию на это решение. После этого вице-премьер Розенко заявил, что Азаров сможет получить свою пенсию только при условии, если лично обратится в Пенсионный фонд Украины о ее восстановлении. При этом он уточнил, что ни экс-президент Виктор Янукович, ни чиновники его режима, которые бежали, не могут получать пенсии в Украине, поскольку место их нахождения не установлено.

Как объяснял в интервью УНИАН первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир, Пенсионный фонд прекратил выплату пенсии Азарову с весны 2014 года, поскольку он нарушил норму закона о том, что человек обязан не реже одного раза в 6 месяцев лично ее получать.