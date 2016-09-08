"Условно переехал в РФ": Азарова отправили получать пенсию из российской кассы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минсоцполитики сказал журналистам после заседания правительства в четверг.

"Если применять нормы законодательства, учитывая, что Николай Янович официально находится не на территории Украины, то дальше порядок выплаты ему пенсий регулируется соглашением между странами СНГ 1992 года. Там предусмотрено, что, если человек, гражданин Украины, условно переехал в РФ, то пенсия выплачивается Российской Федерацией", - сказал министр.

Читайте такжеКабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда для повышения соцстандартов с 1 декабря

Рева также отметил, что законами Украины предусмотрено, что в случае выезда на постоянное проживание за границу гражданин, которому назначена пенсия в Украине, может претендовать на ее получение за шесть месяцев вперед.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что Подольский районный суд г. Киева обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату пенсии экс-премьер-министру Украины Азарову.